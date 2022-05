Basket, Serie B. Scontro salvezza vinto dalla Del Fes a Pozzuoli per 71-74, coach Benedetto: “La gara più più importante contro Ruvo”.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes vince una gara di fondamentale importanza per la salvezza in quel di Pozzuoli, 71-74 il risultato. Riesce a sopravanzare i puteolani di 2 punti, ma si deciderà tutto domenica all’ultima di campionato. Al DelMauro arriva Ruvo di Puglia, seconda in classifica, a Pozzuoli andrà Bisceglie, terza e a soli due punti da Ruvo. Insomma, due gare incrociate in cui le quattro squadre hanno qualcosa di importante da giocarsi. Le parole di coach Benedetto dopo il derby vinto ieri sera: “La gara più importante sarà quella di domenica prossima perché non abbiamo ancora raggiunto nulla. Noi contro Ruvo, mentre a Pozzuoli arriverà Bisceglie, un’altra partita difficile per loro, come per noi. La salvezza diretta ancora non ce l’abbiamo, bisogna essere concentrati e attenti a fare un altro sforzo se vogliamo guadagnare quello che ci siamo meritati dopo una stagione così tribolata e difficile”.

