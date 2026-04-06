Avellino, rinviata l’inaugurazione dell’Antico Palazzo della Dogana

Slitta l’apertura al pubblico dell’Antico Palazzo della Dogana ad Avellino. Non essendo ancora terminati, nei tempi previsti, i lavori per l’attivazione dell’ascensore all’interno della storica struttura, l’edificio non potrà essere inaugurato nella data fissata. A incidere sulla decisione anche l’impossibilità, al momento, di individuare un soggetto gestore dell’immobile.
Alla luce di queste criticità, si è ritenuto opportuno rinviare l’inaugurazione a una data successiva, ancora da definire. Un nuovo stop, dunque, per uno degli edifici simbolo della città, il cui recupero è atteso da tempo dalla comunità.