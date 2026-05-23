Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione del 22 maggio 2026

Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto con tanti appassionati ancora in attesa del colpo grosso. Nessun “6” centrato al Superenalotto e il jackpot continua a salire raggiungendo quota 169 milioni di euro per il prossimo concorso.
Di seguito tutte le combinazioni vincenti, le quote principali e i numeri ritardatari aggiornati.
I numeri vincenti del Lotto del 22 maggio 2026
Bari: 45 – 50 – 76 – 1 – 26
Cagliari: 61 – 42 – 13 – 26 – 21
Firenze: 73 – 48 – 7 – 84 – 88
Genova: 62 – 77 – 10 – 13 – 37
Milano: 71 – 24 – 74 – 37 – 12
Napoli: 25 – 16 – 57 – 50 – 43
Palermo: 66 – 74 – 42 – 70 – 18
Roma: 14 – 10 – 31 – 69 – 4
Torino: 81 – 12 – 33 – 84 – 22
Venezia: 51 – 58 – 80 – 60 – 2
Nazionale: 45 – 43 – 82 – 44 – 90
La serie fortunata del 10eLotto
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
10 – 12 – 14 – 16 – 24 – 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 51 – 58 – 61 – 62 – 66 – 71 – 73 – 74 – 77 – 81
Numero oro: 45
Doppio oro: 45 – 50
Extra: 1 – 7 – 13 – 21 – 26 – 31 – 33 – 37 – 57 – 60 – 69 – 70 – 76 – 80 – 84
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e Superstar
Sono stati estratti i sei numeri del Superenalotto del 22 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 5 – 83 – 87 – 65 – 71 – 17
Il numero Jolly è: 50
Il numero Superstar è: 86
Il Jackpot del Superenalotto del 22-05-2026 è di 168.000.000 euro.
Il Jackpot del prossimo concorso del 23-05-2026 sale invece a 169.000.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 23 maggio 2026 continua l’attesa soprattutto sulla ruota di Napoli per il numero 40.
I numeri ritardatari in assoluto:
Napoli 40 (manca da 112 estrazioni)
Cagliari 41 (manca da 105 estrazioni)
Bari 67 (manca da 100 estrazioni)
Napoli 1 (manca da 91 estrazioni)
Torino 65 (manca da 90 estrazioni)
Roma 17 (manca da 90 estrazioni)
Torino 49 (manca da 89 estrazioni)
Bari 66 (manca da 88 estrazioni)
Genova 66 (manca da 87 estrazioni)
Torino 88 (manca da 85 estrazioni)
I ritardatari ruota per ruota
Bari 67 (manca da 100 estrazioni) – 66 (da 88) – 10 (da 79)
Cagliari 41 (manca da 105 estrazioni) – 63 (da 71) – 12 (da 63)
Firenze 78 (manca da 76 estrazioni) – 28 (da 75) – 3 (da 49)
Genova 66 (manca da 87 estrazioni) – 6 (da 77) – 3 (da 61)
Milano 77 (manca da 84 estrazioni) – 88 (da 68) – 15 (da 66)
Napoli 40 (manca da 112 estrazioni) – 1 (da 91) – 81 (da 57)
Palermo 90 (manca da 82 estrazioni) – 6 (da 71) – 30 (da 70)
Roma 17 (manca da 90 estrazioni) – 21 (da 61) – 77 (da 55)
Torino 65 (manca da 90 estrazioni) – 49 (da 89) – 88 (da 85)
Venezia 30 (manca da 59 estrazioni) – 31 (da 58) – 63 e 39 (da 57)
Nazionale 58 (manca da 60 estrazioni) – 57 (da 58) – 49 (da 57)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Per la prossima estrazione del Superenalotto restano sotto osservazione alcuni numeri particolarmente attesi dagli appassionati:
70 (da 98) – 75 (da 60) – 76 (da 53) – 23 e 78 (da 45) – 4 (da 44)