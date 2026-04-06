Sant’Anastasia, aperte nella notte le porte del Santuario: al via il Lunedì in Albis

SANT’ANASTASIA – Si è rinnovato anche quest’anno, nel cuore della notte, uno dei momenti più solenni e carichi di significato del Lunedì in Albis al Santuario della Madonna dell’Arco.

Alle ore 03:00, con l’apertura della porta principale del Santuario, ha preso ufficialmente il via il tradizionale pellegrinaggio che segna l’inizio della “giornata dei Battenti”, richiamando migliaia di fedeli e fujenti provenienti da tutta la Campania.

A compiere il gesto simbolico sono stati il sindaco Carmine Esposito e il priore del Santuario, padre Gianpaolo Pagano, alla presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine, tra cui il comandante della Stazione dei Carabinieri, maresciallo Sabatino Russo, e la comandante della Polizia Locale, Chiara Esposito.

Un rito antico, che si ripete da secoli, capace di unire fede e identità, segnando l’inizio di una giornata profondamente radicata nella storia e nella tradizione del territorio. L’apertura delle porte, nel silenzio della notte, rappresenta un momento di forte emozione collettiva, preludio all’arrivo dei pellegrini che, scalzi e in segno di devozione, raggiungono il Santuario.

La comunità si stringe così attorno a uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno, tra spiritualità, tradizione e partecipazione popolare.

Nel corso della giornata, anche la redazione di Binews seguirà l’evento con servizi e aggiornamenti, raccontando i momenti più significativi di questa intensa giornata di fede.