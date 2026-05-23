Capri: ruba due borse “griffate”. Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in una boutique caprese per la segnalazione di un furto.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un uomo, poco prima, aveva sottratto due borse di lusso, del valore complessivo di 30.000 euro, per poi darsi alla fuga in direzione di via Padre Serafini Cimmino.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza isolani, hanno identificato e intercettato l’uomo presso una struttura ricettiva, trovandolo in possesso della refurtiva.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo prooprietario.