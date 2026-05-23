Napoli, raffica di controlli della Polizia di Stato: arresti, denunce e migliaia di euro di sanzioni

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Napoli nelle aree maggiormente sensibili della città e della provincia. Nelle giornate di ieri e giovedì, la Polizia di Stato, con il supporto di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale e Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha effettuato una vasta operazione che ha interessato Porta Capuana, Porta Nolana, San Giovanni a Teduccio, Barra, Secondigliano e Casandrino.

Nelle zone di Porta Capuana e Porta Nolana gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 329 persone, di cui 93 con precedenti di polizia, controllando 110 veicoli. Uno di questi è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre sono state elevate 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

A San Giovanni a Teduccio e Barra, invece, i controlli hanno portato all’identificazione di 87 persone, 40 delle quali con precedenti di polizia, e al controllo di 55 veicoli. Un’auto è stata sequestrata penalmente e un’altra amministrativamente. Gli agenti hanno inoltre denunciato due persone e sanzionato amministrativamente un soggetto trovato in possesso complessivamente di circa 90 grammi di hashish e 36 grammi di marijuana. Contestate anche quattro violazioni al Codice della Strada.

Più articolata l’operazione svolta a Secondigliano e nella zona aeroportuale, dove Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale hanno identificato 115 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllato 113 veicoli. Quindici mezzi sono stati sequestrati amministrativamente, sette sottoposti a fermo e cinque sospesi dalla circolazione. Nel corso del servizio sono state elevate 43 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 50mila euro; ritirate inoltre tre patenti di guida e una revocata. Gli agenti hanno anche arrestato una persona per evasione e sanzionato altre due per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli anche nel comune di Casandrino, dove gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 80 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli. Un mezzo è stato sequestrato amministrativamente e sono state contestate due violazioni del Codice della Strada. Durante il servizio è stato inoltre controllato un esercizio commerciale: il titolare è stato sanzionato per 5mila euro per vendita abusiva di frutta e verdura in assenza delle necessarie autorizzazioni. Infine, sono state controllate quattro persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.