Guardia celebra i 400 anni di San Filippo Neri: il 30 maggio la presentazione del Tempo Giubilare

Le celebrazioni, che si terranno dal 26 maggio al 26 luglio, prevedono la concessione dell’Indulgenza Plenaria

Si terrà sabato 30 maggio, alle ore 19:30, presso la Basilica Santuario dell’Assunta di Guardia Sanframondi, la presentazione, con conferenza stampa, delle iniziative dedicate ai 400 anni della proclamazione di San Filippo Neri a patrono della comunità guardiese (1626-2026).

L’incontro aprirà ufficialmente il percorso del ‘Tempo Giubilare Filippino’, promosso per celebrare il quarto centenario di un legame spirituale e identitario che accompagna la storia di Guardia Sanframondi da quattro secoli.

Nel corso della serata saranno illustrati il programma delle celebrazioni e le iniziative religiose, culturali e comunitarie previste dal 26 maggio al 26 luglio 2026. Le celebrazioni assumono un significato ancora più importante alla luce della concessione dell’Indulgenza Plenaria da parte della Penitenzieria Apostolica, segno di attenzione e vicinanza verso una comunità che continua a custodire con devozione la figura del ‘Santo della Gioia’, profondamente legata alla storia spirituale e civile di Guardia.

San Filippo Neri è infatti patrono della cittadina dal 1626: un legame che, nel corso dei secoli, ha attraversato la storia del paese, diventando simbolo di fede, identità e appartenenza per intere generazioni.

Per l’organizzazione del programma è stato costituito un comitato operativo composto da rappresentanti della comunità religiosa e civile, con l’obiettivo di valorizzare un anniversario considerato di grande importanza per la storia e la tradizione di Guardia Sanframondi.

Nel corso della serata saranno presentati gli appuntamenti previsti per il Giubileo Filippino, tra celebrazioni liturgiche, momenti di riflessione, eventi culturali e iniziative condivise che coinvolgeranno la comunità civile e parrocchiale

Interverranno P. Giustino Di Santo, preposito-parroco e presidente del Comitato, il sindaco di Guardia Sanframondi, che verrà proclamato il prossimo 25 maggio, il presidente della Pro Loco Amedeo Foschini, il componente del Comitato Abele Benevento, il grafico Giovanni Lombardi, lo scultore Ernesto Pengue e Michele Foschini, segretario del Comitato. Previsti anche intermezzi musicali del Coro Parrocchiale, che intonerà anche ‘O Santo della Gioia’, l’inno della manifestazione ideato e prodotto da Pasquale Di Cosmo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Barbara Serafini.

“Quattro secoli fa – dichiara Padre Giustino Di Santo – la comunità guardiese affidava il proprio cammino a San Filippo Neri, il santo della gioia, della carità e della fraternità. Oggi celebriamo non solo una ricorrenza storica, ma una memoria viva che continua ad accompagnare il nostro popolo. Questo anniversario vuole essere un’occasione di partecipazione, di condivisione e di rinnovamento spirituale per tutta la comunità”.

Per l’occasione, presso il Santuario saranno esposti alcuni lavori realizzati nelle scuole guardiesi, inseriti nel programma delle iniziative dedicate al IV centenario.