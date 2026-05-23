Giro d’Italia, Bettiol torna a volare: trionfo in fuga a Verbania. Eulalio resta in maglia rosa

La tappa di ieri ha regalato finalmente il ritorno al successo di Alberto Bettiol, protagonista di una splendida azione solitaria sulle strade del Lago Maggiore. Nessun cambiamento tra gli uomini di classifica: oggi attesa per il tappone alpino di Pila.
Il Giro d’Italia 2026 ieri ha ritrovato uno dei corridori italiani più amati e spettacolari del gruppo.
A vincere la 13ª tappa, da Alessandria a Verbania, è stato Alberto Bettiol, autore di una lunga fuga e di un attacco decisivo sull’ultima salita di Ungiasca prima della passerella finale sul Lago Maggiore.
Per il corridore toscano della XDS Astana Team è il secondo successo in carriera al Giro dopo quello di Stradella nel 2021, oltre al ritorno alla vittoria dopo quasi due anni.
Bettiol da campione: attacco perfetto e vittoria in solitaria
La fuga buona nasce poco dopo la partenza con un gruppo di attaccanti che riesce subito a prendere vantaggio sul plotone.
Bettiol entra nell’azione decisiva e resta sempre tra i più brillanti di giornata.
La tappa si decide sull’ultima salita verso Ungiasca, dove Andreas Leknessund prova ad allungare. Bettiol però conosce benissimo queste strade, recupera il norvegese e lo stacca poco prima dello scollinamento.
Da lì in poi è un assolo.
Il toscano affronta la discesa tecnica senza sbagliare nulla e arriva da solo sul traguardo di Verbania, alzando il dito al cielo per dedicare il successo a Marcello Massini, storico direttore sportivo che lo ha cresciuto fin dagli inizi.
Il gruppo lascia spazio: tutti pensano già alle montagne
Alle spalle dei fuggitivi il gruppo maglia rosa sceglie di non forzare.
I big della classifica generale affrontano la giornata senza attacchi e chiudono con oltre tredici minuti di ritardo.
Afonso Eulalio conserva così la maglia rosa per il nono giorno consecutivo, con Jonas Vingegaard sempre secondo a 33 secondi.
Giulio Pellizzari resta nella top ten, ma da oggi iniziano le vere montagne del Giro.
Il Giro entra nel vivo: oggi il tappone di Pila
La corsa rosa oggi affronta una delle giornate più dure dell’intera edizione 2026.
La 14ª tappa porterà il gruppo da Aosta a Pila con oltre 4.300 metri di dislivello e cinque Gran Premi della Montagna.
Sarà probabilmente la giornata della verità per gli uomini di classifica.
Occhi puntati soprattutto su Jonas Vingegaard, apparso il più forte in salita nelle ultime tappe.
Ordine d’arrivo – 13ª tappa
1. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) – 3h51’33”
2. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) +26”
3. Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) +44”
4. Michael Valgren (EF Education-EasyPost) s.t.
5. Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.
6. Josh Kench (Groupama-FDJ) s.t.
7. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) +1’33”
8. Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) +1’35”
9. Markus Hølgaard (Uno-X Mobility) s.t.
10. Diego Pablo Sevilla (Team Polti-VisitMalta) s.t.
Classifica generale – Maglia Rosa
1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) – 52h15’17”
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +33”
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +2’03”
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’30”
5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’50”
6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’12”
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’34”
8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’40”
9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’42”
10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +4’15”
Classifica a punti – Maglia Ciclamino
1. Paul Magnier – 130 punti
2. Jhonatan Narvaez – 119 punti
3. Jonathan Milan – 76 punti
4. Jasper Stuyven – 71 punti
5. Guillermo Silva – 70 punti
Classifica scalatori – Maglia Azzurra
1. Jonas Vingegaard – 111 punti
2. Diego Pablo Sevilla – 63 punti
3. Felix Gall – 48 punti
4. Mattia Bais – 30 punti
5. Einer Rubio – 27 punti
Classifica giovani – Maglia Bianca
1. Afonso Eulalio
2. Giulio Pellizzari +3’42”
3. Markel Beloki +4’20”
4. Mathys Rondel +4’51”
5. Davide Piganzoli +5’33”
Oggi il Giro sale ad Aosta-Pila
La 14ª tappa sarà uno dei momenti chiave della corsa rosa.
Da Aosta a Pila saranno 133 chilometri durissimi con circa 4.400 metri di dislivello e un arrivo in salita che potrebbe rivoluzionare completamente la classifica generale.
Gli orari della tappa
* Partenza: ore 12.45 circa
* Arrivo previsto nel pomeriggio
Dove vedere il Giro in tv
La tappa sarà trasmessa in diretta:
* su Rai Sport e Rai 2
* su Eurosport
* in streaming su Discovery+
Dopo le fughe e gli attacchi delle ultime tappe, il Giro entra finalmente nel cuore delle grandi montagne. E da oggi nessuno potrà più nascondersi.
Credito foto: pagine ufficiali Facebook del Giro d’Italia e della Carovana del Giro.