MUGNANO DEL CARDINALE. Aggressione sulla SS7Bis, scatta la denuncia: uomo finisce in ospedale dopo una lite degenerata

Momenti di forte tensione nel pomeriggio del 22 maggio 2026 nel Mandamento Baianese, dove una lite avvenuta lungo la SS7Bis, nei pressi di un’attività commerciale di Mugnano del Cardinale, sarebbe degenerata in una violenta aggressione.

Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, la vittima si trovava nella zona intorno alle 15:30, quando sarebbe stata avvicinata da alcune persone con atteggiamento minaccioso. Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti, con una presunta aggressione fisica avvenuta in strada e davanti a diversi presenti.

Nel verbale presentato alle forze dell’ordine, si parla di colpi al volto e momenti di forte concitazione, tanto da costringere l’uomo a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nola. I sanitari avrebbero diagnosticato diverse lesioni, tra cui un trauma facciale e contusioni varie, con una prognosi di alcuni giorni.

Dalla denuncia emergerebbe inoltre un elemento particolarmente delicato: la persona aggredita sarebbe affetta da precedenti problemi di salute, risultando invalida al 100% e portatrice di pacemaker impiantato da circa due anni. Una condizione che avrebbe reso ancora più preoccupanti le conseguenze dell’episodio denunciato.

Dopo le cure mediche, è stata formalizzata una querela presso la Stazione dei Carabinieri competente. Gli investigatori sono ora al lavoro per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, verificare eventuali testimonianze e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra i cittadini della zona, soprattutto perché avvenuto in pieno giorno e in un’area particolarmente frequentata. Un fatto che riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il problema delle tensioni e degli episodi di violenza che, troppo spesso, finiscono per degenerare anche per motivi apparentemente banali.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili alle indagini, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per ricostruire con precisione quanto accaduto.