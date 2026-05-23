Papa ad Acerra: “Difendere la Terra dei Fuochi significa difendere la vita e il futuro”

La visita del Santo Padre ad Acerra ha rappresentato un momento di forte impatto umano, spirituale e sociale per l’intera Terra dei Fuochi, un territorio che da anni convive con emergenze ambientali, roghi tossici e gravi conseguenze sanitarie legate all’inquinamento.

Nel suo intervento, il Papa ha lanciato un messaggio chiaro contro il consumismo sfrenato, l’avidità e la ricerca del profitto a ogni costo, denunciando quei modelli economici e culturali che sacrificano ambiente, salute e dignità delle persone. Parole che hanno toccato profondamente le comunità locali, da tempo impegnate nella difesa del territorio e nella richiesta di verità e giustizia ambientale.

Il Pontefice ha inoltre espresso vicinanza e riconoscimento nei confronti di cittadini, associazioni e volontari che, negli anni, hanno continuato a denunciare sversamenti illegali, incendi tossici e devastazione ambientale, spesso affrontando isolamento e difficoltà. Un richiamo forte alla responsabilità collettiva e alla necessità di proteggere la terra e le future generazioni.

La visita ad Acerra assume così un valore simbolico per tutta la Campania, riportando l’attenzione nazionale e internazionale sul dramma della Terra dei Fuochi e sulla necessità di un impegno concreto delle istituzioni contro i reati ambientali e l’inquinamento.

Nel suo messaggio, il Santo Padre ha sottolineato come la tutela dell’ambiente non sia soltanto una questione ecologica, ma anche una scelta etica e sociale, legata al diritto alla salute, alla dignità e alla vita delle persone. Un invito a non restare indifferenti davanti alle ferite del territorio e a costruire una cultura della responsabilità, della legalità e del rispetto del creato.