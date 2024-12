Avellino – I Carabinieri brindano al Natale da “I Terribili”

Un’atmosfera di gioia e condivisione ha avvolto questa mattina la Casa Famiglia “I Terribili” di Avellino, dove i Carabinieri del Comando Provinciale irpino hanno incontrato il personale e i giovani ospiti della struttura per lo scambio degli auguri natalizi. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per testimoniare la vicinanza dell’Arma a chi vive situazioni di difficoltà, ribadendo l’impegno dei Carabinieri non solo nella tutela della sicurezza, ma anche nel promuovere valori di solidarietà e inclusione.

All’arrivo presso la struttura di via Palazzo, i militari dell’Arma sono stati accolti dal responsabile della Casa Famiglia, Salvatore Mauriello, insieme alle sette operatrici che ogni giorno dedicano il loro lavoro ai giovani ospiti. Dopo un saluto rivolto ai giornalisti presenti all’incontro, i Carabinieri hanno condiviso momenti di serenità con i ragazzi della struttura. Il clima conviviale è stato arricchito dalla consegna di doni natalizi, un gesto semplice ma carico di significato, simbolo di speranza e prossimità.

Nel corso del suo intervento, il Comandante Provinciale ha espresso gratitudine per l’accoglienza, sottolineando che momenti di condivisione di questo tipo sono preziosi per rafforzare il rapporto tra l’Arma dei Carabinieri e la comunità, rappresentando un privilegio che testimonia una vicinanza che va oltre le attività di servizio e mira a costruire relazioni umane in grado di fare la differenza, soprattutto per chi affronta situazioni difficili.

Il momento culminante della mattinata è stato il brindisi natalizio, un’occasione per scambiarsi auguri e riflessioni sull’importanza di sentirsi parte di una comunità, soprattutto in questo periodo dell’anno. A suggello dell’incontro, è stata donata ai Carabinieri una caricatura che ritrae i protagonisti dell’evento. L’opera, accolta con sorrisi e applausi, è stata realizzata dal noto artista irpino Pellegrino Capobianco, in arte Crinos, che, invitato a partecipare all’evento, ha curato la sua creazione nel corso delle varie fasi.

L’incontro alla Casa Famiglia “I Terribili” ha offerto a tutti i presenti un’occasione per vivere il vero significato del Natale: quello della solidarietà, della comunità e della speranza. Un messaggio che l’Arma dei Carabinieri, nell’ottica dello spirito che da sempre ispira i suoi militari, ha voluto trasmettere con il cuore, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, non si è mai soli.