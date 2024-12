ViviAmo Sant’Anastasia, giovedì 19 dicembre il concerto “EX VOTO” di Fiorenza Calogero

L’evento, a ingresso libero, a partire dalle 20:30 presso la Chiesa di Sant’Antonio (Piazza S. Francesco, Sant’Anastasia).

Si terrà giovedì 19 dicembre 2024 a partire dalle ore 20.30 presso presso la Chiesa di Sant’Antonio a Sant’Anastasia (piazza San

Francesco), il concerto “EX Voto”, ideato e interpretato dall’artista Fiorenza Calogero. L’evento è molto più di una semplice

esibizione musicale: lo spettacolo, infatti, si configura come un affascinante viaggio attraverso la tradizione musicale campana e la spiritualità profonda dei canti natalizi.

L’evento, a ingresso libero, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, è stato fortemente voluto dal sindaco Carmine Esposito e dall’assessore Veria Giordano (Cultura, Spettacoli, Eventi) e fa parte del cartellone di eventi “ViviAmo Sant’Anastasia”, organizzato in occasione delle festività natalizie 2024. Ad accompagnare la meravigliosa voce di Fiorenza Calogero ci saranno la chitarra battente del maestro Marcello Vitale, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo, e il violoncello del maestro Arcangelo Michele Caso.

Liberamente ispirato a “Il Cavaliere di Mamma Schiavona”, tratto dai racconti di Roberto De Simone per i 12 giorni di Natale, il concerto si propone di valorizzare e divulgare la migliore musica tradizionale italiana e rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella classicità musicale natalizia napoletana.

Frutto della ventennale collaborazione con Roberto De Simone, il progetto “Ex Voto” si distingue per l’approfondita ricerca musicale e l’impeccabile interpretazione della Calogero, che con la sua voce profonda e coinvolgente dona nuova vita ai canti della tradizione natalizia napoletana. Attraverso testi scelti con cura e musiche raffinate, lo spettacolo esplora il concetto del “voto” come promessa, riconciliazione e dono di pace. La fusione di umanità e spiritualità emerge con forza nel canto, evocando ricordi e legami personali, mentre i suoni di Marcello Vitale e Arcangelo Michele Caso guidano il pubblico in un viaggio sonoro autentico e profondo.

Fiorenza Calogero, con una carriera che spazia tra teatro, cinema e concerti, rappresenta oggi una delle interpreti più autorevoli della tradizione musicale napoletana. Con “Ex Voto”, la sua voce si fa eco di una fede popolare che abbraccia la quotidianità e la sacralità, in perfetta sintonia con il lavoro musicale di Marcello Vitale, maestro della chitarra battente e compositore stimato.

“Ex Voto” di Fiorenza Calogero è un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano riscoprire la tradizione musicale napoletana in una chiave autentica e coinvolgente. Un concerto che parla di fede, speranza e cultura, offrendo al pubblico un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore.

Vi aspettiamo giovedì 19 Dicembre alle ore 20.30 nella Chiesa di Sant’Antonio, Sant’Anastasia.

Ingresso Libero

“Il concerto ex voto di Fiorenza Calogero – dice il sindaco Carmine Esposito – è un momento prezioso di valorizzazione culturale per la nostra comunità. Attraverso la musica, riaffermiamo le nostre radici e traduciamo un’antica tradizione in un evento contemporaneo che unisce generazioni diverse.”

“Questo concerto – dice l’assessore Veria Giordano – non è solo un evento musicale, ma un viaggio nella memoria collettiva. Fiorenza Calogero ci racconta attraverso le sue note una storia che appartiene a tutti noi, riattualizzando antichi riti una performance artistica di grande intensità emozionale.”