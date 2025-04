AVELLINO. Giovedì 10 aprile 2025 la Sesta Edizione della Maratona Pianistica del Liceo “P.E. Imbriani”

Giovedì 10 aprile 2025 si rinnova, giungendo alla sua sesta edizione, l’atteso appuntamento con la Maratona Pianistica del Liceo Statale “P. E. Imbriani” di Avellino: una vera e propria festa del pianoforte e dei giovani pianisti delle Scuole Secondarie di Primo Grado e dei Licei Musicali della provincia.

La manifestazione si articolerà in due sessioni:

sessione mattutina dalle ore 10:00 alle 13:00

sessione pomeridiana dalle ore 16:00 alle 19:00 circa

A fare da prestigiosa cornice all’evento sarà lo Spazio Arena – ex Chiesa della SS. Trinità, in via Trinità 32, nel cuore del centro cittadino: un luogo ideale per ospitare una manifestazione dedicata interamente al pianoforte.

Parteciperanno 10 Scuole Secondarie di Primo Grado e 4 Licei Musicali della provincia, con una rappresentanza di 74 giovani pianisti di tutte le classi, accompagnati dai loro docenti.

Il Dirigente Scolastico, prof. Sergio Siciliano, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Rocco Paolo Barbaro, sono stati tra i principali promotori della nascita e dello sviluppo dell’evento nel corso degli anni.

Si attende un pubblico numeroso e partecipe, pronto a sostenere con entusiasmo e ammirazione l’impegno e il talento dei nostri giovani artisti, autentica speranza e ormai certezza del futuro musicale del nostro territorio.