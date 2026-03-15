Pasqua Solidale 2026: ad Avella la raccolta fondi AIL con le uova di Pasqua per la ricerca

AVELLA — Un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande aiuto per la ricerca e per i pazienti. È questo il messaggio della “Pasqua Solidale 2026”, l’iniziativa promossa dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, che farà tappa anche ad Avella con due giornate dedicate alla solidarietà.

L’iniziativa invita cittadini e famiglie a sostenere la ricerca contro i tumori del sangue acquistando le tradizionali uova di Pasqua AIL, simbolo della campagna di raccolta fondi che ogni anno coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia.

Le date ad Avella

Il primo appuntamento è fissato per sabato 21 marzo presso il Big Bang di Avella, dove sarà possibile acquistare le uova solidali in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Il secondo momento della campagna si terrà domenica 22 marzo in Piazza Convento ad Avella, con uno stand attivo dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato.

Un gesto concreto per la ricerca

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica e al sostegno dei pazienti affetti da malattie del sangue. Ogni uovo acquistato rappresenta infatti un contributo concreto per migliorare le cure, sostenere i centri di ricerca e offrire supporto alle famiglie che affrontano queste patologie.

Durante le due giornate non mancherà anche un momento speciale dedicato ai più piccoli: gli organizzatori hanno infatti previsto un piccolo spazio di allegria per i bambini, per rendere l’iniziativa ancora più partecipata e coinvolgente.

La campagna lancia un messaggio semplice ma importante: “Regala speranza”. Con un uovo di Pasqua solidale, infatti, è possibile contribuire a far crescere la ricerca e dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.