Avellino, buoni libro 2026/2027: domande entro il 3 aprile

Il Comune di Avellino ricorda ai cittadini che la scadenza per la presentazione delle domande relative ai Buoni Libro per l’anno scolastico 2026/2027 è fissata per il prossimo 3 aprile 2026.

Il contributo è destinato alla parziale copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo ed è rivolto agli studenti che, nel prossimo anno scolastico, frequenteranno le scuole secondarie di primo grado (medie) e di secondo grado (superiori).

L’Amministrazione invita tutti gli interessati che non abbiano ancora provveduto a inoltrare la richiesta entro i termini stabiliti, seguendo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità online, attraverso la procedura telematica accessibile dalla sezione “Servizi al Cittadino” presente nella home page del sito del Comune, alla voce “Servizi scolastici”, cliccando sul link “Domanda online per il contributo Buono Libri a.s. 2026/2027”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli comunali, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00 (esclusi i festivi).

Disponibili inoltre i seguenti contatti: