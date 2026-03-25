Studente accoltella la prof a scuola: docente 57enne in fin di vita, choc a Bergamo

Momenti di terrore questa mattina in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove uno studente di appena 13 anni ha accoltellato la sua insegnante nei corridoi dell’istituto. L’aggressione si è verificata intorno alle ore 8:00, all’ingresso della scuola, quando la docente di francese, 57 anni, è stata avvicinata dal ragazzo e colpita con un’arma da taglio in circostanze ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, il giovane indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta” e aveva con sé anche una pistola scacciacani. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime: soccorsa dai sanitari, è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il minore e avviato le indagini per chiarire dinamica e movente di un gesto che ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e non solo. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha parlato di “fatto di una gravità sconvolgente”, esprimendo vicinanza alla docente, alla sua famiglia e alla scuola e sottolineando la necessità di accelerare l’approvazione di misure più severe contro la criminalità giovanile e la diffusione di armi tra i minori, insieme a interventi educativi e di supporto psicologico nelle scuole. Un episodio drammatico che riaccende il dibattito sulla sicurezza negli istituti e sul disagio giovanile, mentre l’Italia resta col fiato sospeso per le condizioni della docente ferita.