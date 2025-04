AVELLINO BASKET – REALE MUTUA TORINO: VARIAZIONE ORARIA

La S.S. Avellino Basket comunica che il match di domenica 13 aprile contro la Reale Mutua Torino, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, originariamente programmato per le ore 18:00, sarà anticipato per ragioni di ordine pubblico alle ore 17:00.La decisione è stata presa in accordo con le autorità competenti al fine di garantire la massima sicurezza e una gestione ottimale dell’evento.La società invita i tifosi biancoverdi a prendere nota della variazione e a recarsi al PalaDelMauro con congruo anticipo, per sostenere la squadra in un match decisivo in ottica playoff.