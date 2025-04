Weekend di calcio per le squadre mandamentali: in campo tra Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria

Sarà un fine settimana importante per le squadre del Mandamento e delle zone limitrofe, impegnate nei rispettivi campionati tra sfide decisive e impegni di prestigio.

Promozione – Girone C

Penultima giornata di campionato. Domenica alle ore 16:00, il Baiano ospiterà al “Bellofatto” il Cimitile, fresco vincitore della Coppa Campania. Gli ospiti sono attualmente terzi in classifica e puntano a consolidare la propria posizione, mentre il Baiano, già salvo, vorrà concludere bene la stagione davanti al proprio pubblico.

Prima Categoria – Girone D

Ultima giornata in programma domenica alle ore 16:00. Il Carotenuto, fanalino di coda, affronterà in casa l’FC San Giorgio, secondo in classifica. Gara difficile, ma da onorare fino all’ultimo.

L’ASD Mugnano del Cardinale sarà impegnato in trasferta a Pannarano, mentre la Michele Amodeo di Monteforte Irpino, allenata da Alfredo Arnone, se la vedrà con l’Abellinum Calcio. La Virtus Monteforte, guidata da mister Pellegrino Criscitiello, ospiterà invece il Parco Aquilone.

Seconda Categoria – Girone C

Penultima giornata anche in questo girone, con le gare in programma sabato 5 aprile alle ore 16:00.

L’Atletico Sirignano, allenato da mister Mainolfi, farà visita all’Acerrana 1926. L’FC Avella giocherà in casa al Campo Sportivo del Fusaro contro il Visciano Calcio.

Il Quinque de Roca ospiterà la capolista Massecola, mentre l’Atletico Baiano sarà impegnato in trasferta sul campo del Real Carbonara.

Terza Categoria – Girone A

Il Mandamento Avella giocherà a Solofra contro il Nova Spes. Domenica mattina, alle ore 11:00, il Real Mugnano del Cardinale ospiterà la Virtus Carbonara allo stadio Sant’Andrea Apostolo di Sirignano. Lo Sperone Calcio, infine, sarà di scena in casa contro l’US Roccabascerana. (F.Piccolo)