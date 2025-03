Avella: Ennesimo furto in abitazione isolata, ladri in azione in Via delle Centurie

Continua l’allarme furti nella cittadina archeologica, presa di mira dai ladri che agiscono soprattutto nelle zone meno abitate per ridurre al minimo i rischi. Dopo i recenti colpi messi a segno in località Via Dei Mulini, questa volta i topi di appartamento sono entrati in azione in Via delle Centurie.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18, quando i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi in un’abitazione isolata. Dopo aver forzato l’ingresso, i ladri hanno messo a soqquadro l’intera casa, razziando tutto ciò che potesse avere un valore. Oro, denaro e oggetti preziosi sarebbero finiti nel bottino, lasciando ai proprietari solo l’amara sorpresa del disordine e delle mancanze al loro rientro.

Non è restato altro che chiamare i Carabinieri per sporgere denuncia e avviare le indagini. Sul posto sono giunti gli uomini dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di indizi utili per risalire ai responsabili. La modalità d’azione sembra confermare un piano ben studiato: colpire abitazioni isolate nelle prime ore serali, quando è più facile agire indisturbati.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza ad Avella, con molti cittadini che chiedono maggiori controlli e una presenza più capillare delle forze dell’ordine sul territorio per arginare l’ondata di furti che sta creando un crescente senso di insicurezza.