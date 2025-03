Avellino: Tagliano albero di Mimose in un Giardino Pubblico per rivenderle abusivamente, denunciati

Un gesto deplorevole quello avvenuto a Rione Parco, dove due uomini hanno abbattuto un albero di mimose in un giardino pubblico, probabilmente con l’intento di rivendere abusivamente i fiori in occasione della Festa della Donna. L’episodio è stato interamente ripreso dai residenti con gli smartphone, immagini che hanno facilitato il lavoro della Polizia.

Gli agenti della squadra mobile di Avellino, grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare i responsabili: si tratta di due persone provenienti da una contrada vicina. I due, dopo aver tagliato la pianta d’alto fusto, l’hanno caricata su un furgone, ignari di essere osservati e ripresi.

Per loro è scattata immediatamente la denuncia per furto aggravato e danneggiamento di beni pubblici. Un’azione che non solo ha causato danni al patrimonio verde della città, ma ha suscitato l’indignazione dei cittadini, già esasperati da episodi simili che mettono a rischio la tutela degli spazi pubblici.

Le indagini sono ancora in corso per verificare se i responsabili abbiano già messo in vendita le mimose illegalmente o se avessero già altri precedenti di questo tipo. Nel frattempo, il Comune di Avellino ha espresso ferma condanna per quanto accaduto, annunciando un potenziamento dei controlli nelle aree verdi per evitare il ripetersi di simili episodi.

La vicenda getta una luce amara su una giornata, l’8 marzo, che dovrebbe essere dedicata alla riflessione sui diritti delle donne e non certo macchiata da atti di inciviltà e vandalismo.