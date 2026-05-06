Archidesign inaugura il nuovo store “Prima Cucine” a Sperone

Un nuovo punto di riferimento per chi sogna una cucina su misura apre le sue porte a Sperone. Sabato 9 maggio alle ore 17:30 si terrà l’inaugurazione del nuovo store “Prima Cucine” firmato Archidesign, realtà specializzata nella progettazione di cucine personalizzate e soluzioni d’arredo moderne e funzionali.

L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino uno spazio pensato per unire design, qualità e innovazione. All’interno dello showroom sarà possibile scoprire ambienti eleganti e contemporanei, progettati per adattarsi a ogni stile di vita, con particolare attenzione ai dettagli, ai materiali selezionati e alle finiture di pregio.

Archidesign punta infatti a offrire un servizio completo di progettazione personalizzata, accompagnando ogni cliente nella realizzazione della cucina ideale: uno spazio non solo bello da vedere, ma anche pratico, accogliente e costruito su misura delle esigenze quotidiane.

L’inaugurazione si svolgerà presso il nuovo showroom in Corso Umberto I°, 35 – 83020 Sperone (AV). Durante la serata gli ospiti potranno visitare gli ambienti espositivi, conoscere il team di progettazione e lasciarsi ispirare dalle nuove tendenze dell’interior design.

“Idee senza confini” è il messaggio che accompagna questa nuova apertura, simbolo di una visione moderna dell’arredo, dove creatività e funzionalità si incontrano per dare forma agli spazi dei sogni.

Per informazioni:

Tel. 081 014 68 78

Cell. 375 748 8002

Un appuntamento da non perdere per chi desidera trasformare la propria cucina in un ambiente unico, elegante e su misura.