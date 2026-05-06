Visciano approva il Piano di Gestione Forestale: nuovo obiettivo raggiunto per il governo del territorio

Ieri cinque maggio ‘26, il Consiglio Comunale di Visciano ha approvato il *Piano di Gestione Forestale* , uno strumento strategico per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio boschivo comunale.

A relazionare in aula è stato il consigliere *Sabato Castaldo,* presidente della Commissione Urbanistica, che ha illustrato il valore strategico del Piano, inserendolo nel più ampio percorso di programmazione e governo del territorio promosso dall’Amministrazione comunale.

Il PGF è stato redatto in forma congiunta con i *Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano e Taurano,* nell’ambito di un lavoro coordinato dalla C *omunità Montana Partenio-Vallo di Lauro* , a conferma dell’importanza della collaborazione istituzionale nella gestione sostenibile delle risorse silvo-pastorali.

“Con l’approvazione del PGF — ha dichiarato Castaldo — raggiungiamo un altro importante obiettivo amministrativo, dopo l’aggiornamento del *PUC, i PUA e il Piano Campagna* . Sono strumenti diversi, ma legati da una stessa visione: dare regole chiare al territorio, valorizzare le risorse locali e creare nuove opportunità per Visciano. Il Piano di Gestione Forestale consentirà di tutelare i boschi, prevenire il dissesto idrogeologico, programmare interventi sostenibili e accedere a finanziamenti pubblici”.

Il PGF rappresenta infatti un passaggio fondamentale per trasformare il patrimonio silvo-pastorale in una risorsa ambientale, economica e sociale. Il Piano permetterà una gestione ordinata dei tagli boschivi, la valorizzazione dei sentieri e delle aree naturali, il miglioramento della prevenzione incendi e una migliore disciplina degli usi civici e delle attività pastorali.

Soddisfazione è stata espressa anche dal *sindaco Sabato Trinchese,* che ha voluto sottolineare il valore strategico dell’approvazione: “Con il Piano di Gestione Forestale compiamo un ulteriore passo avanti nella costruzione di una visione moderna e sostenibile del nostro territorio. Il nostro obiettivo è chiaro: tutela dell’ambiente, sviluppo economico e nuove opportunità per i cittadini”.

Visciano, la *Cittadella della Carità* , compie così un nuovo passo nel suo percorso di crescita: un territorio che sceglie di tutelare le proprie radici, valorizzare le proprie risorse naturali e costruire nuove opportunità per le generazioni future.