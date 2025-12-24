ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 24 Dicembre 2025

S. DELFINO
—————————-
Settimana n. 52
Giorni dall’inizio dell’anno: 358/7
A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:44 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 08:02 e tramonta alle 16:43 (ora solare)
Luna: 10.36 (lev.) 21.05 (tram.)
Marte sorge alle 7.59 e tramonta alle 16.56. Distanza: km 361.000.000 . Parte illuminata: 99,9 %.
Proverbio del giorno:
Pane finché dura, ma il vino a misura
Aforisma del giorno:
Perché affliggi il tuo servo in croce, o Pontico, dopo che gli hai tagliato la lingua? Non sai che il popolo ora dice quello che il tuo servo tace? (Marziale)