ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 24 Dicembre 2025

S. DELFINO

Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 358/7

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:02 e tramonta alle 16:43 (ora solare)

Luna: 10.36 (lev.) 21.05 (tram.)

Marte sorge alle 7.59 e tramonta alle 16.56. Distanza: km 361.000.000 . Parte illuminata: 99,9 %.

Proverbio del giorno:

Pane finché dura, ma il vino a misura

Aforisma del giorno:

Perché affliggi il tuo servo in croce, o Pontico, dopo che gli hai tagliato la lingua? Non sai che il popolo ora dice quello che il tuo servo tace? (Marziale)