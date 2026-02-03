Truffe agli anziani: 20enne avellinese arrestata e trasferita in carcere

I poliziotti della Squadra Mobile di Avellino hanno arrestato, nella giornata di ieri, una giovane 20enne originaria del capoluogo irpino. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, sostituisce precedenti misure restrittive cui la donna era stata sottoposta nell’ambito di altri procedimenti penali per truffa in danno di persone anziane.

A seguito di mirati accertamenti investigativi, la giovane è stata rintracciata a Casalnuovo di Napoli, in compagnia di un coetaneo del posto, anch’egli sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante il controllo, effettuato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra, la donna ha tentato di eludere l’esatta identificazione fornendo false generalità. Per tale motivo è stata segnalata all’autorità giudiziaria competente anche per i reati di evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Dell’avvenuto arresto è stato informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino. Al termine delle formalità di rito, la 20enne è stata condotta presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la responsabilità penale della persona sottoposta a indagini potrà essere accertata solo all’esito del giudizio definitivo.