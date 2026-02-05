Agguato ad Arzano, ucciso un uomo: ferito un 25enne

È stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco in varie parti del corpo Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato avvenuto ieri sera ad Arzano, in provincia di Napoli.

Con lui si trovava anche Antonio Persico, 25 anni, rimasto ferito da un proiettile al braccio destro. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Giugliano in Campania, dove si trova tuttora in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

L’intervento dei Carabinieri è scattato in seguito a una chiamata al 112 effettuata da alcuni residenti di via Sette Re. I rilievi sul luogo dell’agguato sono stati eseguiti dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.