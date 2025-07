Aggredirono il Vicesindaco di Rotondi: scatta il Daspo urbano per due uomini con precedenti

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di P.S. distaccato di Cervinara (AV) hanno notificato i provvedimenti D.Ac.Ur. (divieto di accesso alle aree urbane) ai due aggressori del Vicesindaco di Rotondi (AV).

In particolare, il 12 luglio u.s., i due uomini, uno destinatario di avviso orale e ammonimento per violenza domestica, l’altro della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, entrambi gravati da precedenti e pregiudizi penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, all’interno di un bar cittadino di Rotondi, a seguito di una lite, aggredivano il Vicesindaco, procurandogli lesioni personali e causandone il ricovero presso il nosocomio di Avellino, dove veniva giudicato guaribile in gg. 15 s.c..

A seguito dei fatti accaduti, il Questore della Provincia di Avellino ha adottato nei confronti delle due persone, che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, i provvedimenti di divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, presenti nel Comune di Rotondi, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di anni due.