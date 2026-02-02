ACCADDE OGGI. 2 febbraio 1944, sull’Appennino nasce la Repubblica del Corniolo: l’esperimento di libertà dei partigiani

Corniolo (Forlì-Cesena) – Il 2 febbraio 1944, mentre l’Italia è ancora lacerata dalla guerra e dall’occupazione nazifascista, sull’Appennino romagnolo prende forma un audace esperimento di autogoverno: la Repubblica del Corniolo, una delle repubbliche partigiane nate nel cuore della Resistenza italiana.

Dopo aver respinto le truppe tedesche e fasciste dall’area compresa tra Corniolo e Santa Sofia, i partigiani assumono il controllo del territorio e danno vita a una struttura amministrativa autonoma. In un contesto di estrema precarietà, vengono ristabiliti l’ordine pubblico, i collegamenti con i paesi vicini e forme essenziali di amministrazione civile, con l’obiettivo di restituire dignità e diritti a una popolazione stremata dalla guerra.

La Repubblica del Corniolo rappresenta molto più di un episodio militare: è il simbolo concreto di un’idea di democrazia dal basso, fondata sulla partecipazione, sulla solidarietà e sul rifiuto della dittatura. Per alcune settimane, in queste vallate appenniniche, si sperimenta un’Italia diversa, libera e antifascista.

L’esperienza, tuttavia, ha vita breve. Una violenta controffensiva tedesca costringe i partigiani a ripiegare e riporta l’area sotto il controllo nazifascista. Ma il valore politico e morale della Repubblica del Corniolo sopravvive alla sua caduta, entrando a pieno titolo nella storia della Resistenza.

Oggi, a distanza di oltre ottant’anni, quella breve stagione di libertà resta una testimonianza potente del coraggio e della visione di chi, anche nelle condizioni più difficili, seppe immaginare e costruire un futuro diverso.