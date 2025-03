A.S.D MUGNANO DEL CARDINALE CORAGGIOSO,DURAZZANO FRENA! FINISCE 1-1

La candidata ai playoff si infrange contro un Mugnano giovane e combattivo. Cuomo risponde a Fruggiero, mugnanesi sfiorano la vittoria nel finale.

Un pareggio che sa di vittoria per il Mugnano del Cardinale e di occasione persa per il Durazzano. Allo Stadio Comunale “Vincenzo Ottaviano” di Roccarainola (NA), finisce 1-1 una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. Gli ospiti partono forte e trovano il vantaggio con Fruggiero, ma nella ripresa il Mugnano cambia marcia e trova il pari con Cuomo. Un match intenso, con occasioni da una parte e dall’altra, chiuso tra gli applausi dei tifosi di casa.

Il Durazzano parte con il piede sull’acceleratore, consapevole dell’importanza della posta in palio. La squadra di mister Di Gaetano prende subito il controllo del gioco, muovendo bene il pallone e mettendo in difficoltà la difesa avversaria.

Il vantaggio arriva al 38’ del primo tempo: azione magistrale da sinistra verso destra, la palla arriva a Basilicata, che calcia a botta sicura trovando la grande risposta del portiere Valente. La difesa mugnanese, però, non riesce ad allontanare e sulla ribattuta si avventa Fruggiero, che insacca senza esitazione. 1-0 Durazzano e primo tempo che si chiude con gli ospiti avanti.

Negli spogliatoi, mister Biancardi scuote i suoi e la ripresa è un’altra storia. L’A.S.D. Mugnano del Cardinale torna in campo con un atteggiamento aggressivo, alzando il baricentro e mettendo sotto pressione la retroguardia ospite. Diallo e Simeri salgono in cattedra, creando continui grattacapi alla difesa avversaria.

L’episodio chiave arriva al 68’: Simeri batte una punizione perfetta, Diallo si eleva e colpisce di testa indirizzando la palla all’angolino. Sembra gol fatto, ma Del Bene si supera con un intervento da applausi. La palla però resta lì e Cuomo, il più rapido di tutti, ribadisce in rete per il meritato 1-1.

Da qui in poi, il match diventa un autentico braccio di ferro. Il Mugnano, con ben otto giovani under in campo, gioca con entusiasmo e sfiora il colpo grosso nel finale: al 90’ il classe 2006 Canonico Francesco ha la palla della vittoria, ma il suo tiro sfiora la traversa tra il rammarico dei tifosi.

Dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio: 1-1 il risultato finale. Il Durazzano mastica amaro, consapevole di aver perso un’occasione d’oro nella corsa playoff. Il Mugnano, invece, esce tra gli applausi per la grande prova di carattere e per la fiducia riposta nei giovani.

Al termine della partita, i tifosi del Mugnano del Cardinale hanno reso omaggio a Biagio Litto, giovane mugnanese scomparso prematuramente, con un commovente tributo

A.S.D. Mugnano del Cardinale – Durazzano 1-1

Marcatori: 38’ Fruggiero (D), 68’ Cuomo (M)

Stadio: Comunale “Vincenzo Ottaviano” di Roccarainola (NA)

Arbitro: Domenico Karol Cafiero (Sezione di Salerno) A.S.D. Mugnano del Cardinale

Valente Gaetano, Auriemma Filomeno, Carbone Antonio, Colucci Pasquale, Rega Luigi, Simeri Armando, Diallo Moustapha, Zullo, Cuomo Renato, Napolitano Angelo, Colucci Michele.

A disposizione:

Corbisiero Saverio, Soviero Luca, Biancardi Marco, Napolitano Angelo, Canonico Francesco, Napolitano Elia Emanuel, Petillo Michele, Rega Mario, Valentino Giovanni, Vasta Luigi.

Allenatore: Marco Biancardi.

Durazzano Del Bene Francesco, Palma Roberto, Cecere Antonio, Di Vico Michele, Pascarella Carmine Vincenzo, Campana Fabio, Fruggiero Vincenzo Pio, Moretta Angelo, Sabatasso Francesco, Basilicata Domenico, Petti Nicolò Francesco.

A disposizione

Basilicata Gennaro Junior, Uniti Giovanni, Suriano Giuseppe, Sgambato Mario, Saccone Francesco, Di Nuzzo Giuseppe, Fusotto Giovanni, Buonanno Giuseppe.

Allenatore: Gabriele Di Gaetano.

Per l’A.S.D. Mugnano del Cardinale un primo tempo con qualche difficoltà, ma una ripresa da grande squadra. Mister Biancardi ha dimostrato coraggio, schierando otto under e dando fiducia ai giovani, che hanno risposto con una prestazione di carattere. Diallo e Simeri decisivi, Cuomo uomo del pareggio. Squadra in crescita.

Per il Durazzano,

primo tempo dominante, ripresa di sofferenza. La squadra di Di Gaetano ha dimostrato qualità, ma nella seconda metà di gara ha subito la reazione avversaria. Fruggiero conferma il suo fiuto del gol, Del Bene evita la sconfitta con un intervento straordinario. Un’occasione sprecata in chiave playoff.

Prossima Partita:Pannarano Calcio – A.S.D. Mugnano del Cardinale.