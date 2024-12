A Grottaminarda Vauro Senesi per la presentazione del suo libro

Sabato 21 dicembre, alle ore 16:00, presso il Castello d’Aquino, presentazione del libro del noto vignettista di satira politica, Vauro Senesi, “Storia di una professoressa”, Edizioni Piemme Mondadori.

L’iniziativa a cura dell’Associazione psico-socio-culturale “Il Quarzo Rosa”, si inserisce nell’ambito del programma di eventi promosso dal Comune di Grottaminarda “È tempo di Natale”.

Vauro Senesi, personaggio conosciuto soprattutto per la collaborazione stabile con la trasmissione televisiva “Servizio Pubblico”, oltre ad essere un disegnatore satirico è anche un giornalista, un opinionista, un attore ed uno scrittore; al suo attivo numerosissime pubblicazioni. Ha effettuato come inviato importanti reportage dall’Afghanistan, dall’Iraq, dalla Palestina, dalla Sierra Leone, dal Sudan. In “Storia di una professoressa” Vauro ripercorre, attraverso la vicenda di Ester, prima scolara e studentessa e poi professoressa, oltre quarant’anni di scuola e di società italiana, dagli anni Sessanta a oggi.

La presentazione del libro prevede, dopo i saluti del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dell’Assessora alla Cultura, Marilisa Grillo e della Presidentessa de “Il Quarzo Rosa”, Nadia Ianniciello, gli interventi del Filosofo Luigi Anzalone, dell’Onorevole Alberta De Simone, dello Scrittore Paolo Saggese e le conclusioni dell’autore.

Saranno letti alcuni brani dal romanzo, con la voce dell’attrice Anna Savelli e di alcuni componenti l’Associazione “Vizio di leggere” di Ariano Irpino. Previsto anche un piacevole intermezzo musicale con la cantante Patrizia Girardi. La cittadinanza è, naturalmente, invitata a partecipare ed il pubblico potrà interagire con l’ospite.