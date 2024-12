Casamarciano, piscina relax sotto l’albero dei piccoli studenti Iniziativa dell’associazione Caldera con l’amministrazione comunale

Un’aula relax per i piccoli alunni di Casamarciano: la troveranno sotto l’albero i bimbi che frequentano la scuola del piccolo centro e potranno così godere di un’area dedicata alle coccole tutta per loro. Nella zona comfort anche una piscina piena di palline dentro la quale i baby studenti potranno rilassarsi e divertirsi insieme. L’iniziativa porta la firma dell’associazione “Caldera” che anche quest’anno, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Primiano, ha deciso di destinare il proprio impegno solidale a favore dei bambini con il progetto “La scuola sorride”. Oltre alla zona relax sono stati donati anche degli alberi di Natale illuminati con il contributo dell’amministrazione comunale. In più, attraverso la collaborazione con il bar Jolly caffè di Antonio Iovino, sarà sorteggiato un panettone realizzato dal maestro pasticciere Salvatore Tortora: il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato alla promozione di una iniziativa a favore dei bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Nola ed in programma per l’Epifania.

“La sensibilità dei nostri concittadini è un modello da indicare per moltiplicare gesti che fanno bene al cuore e che – ha sottolineato il sindaco Clemente Primiano – sono alla base della costruzione di una società migliore che parte proprio dai più piccoli e della scuola, un punto di riferimento importante per lo sviluppo futuro dei nostri giovani”.