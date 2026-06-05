212° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: prestigioso riconoscimento al Vice Brigadiere Mario Landi

Oggi 5 Giugno 2026, ricorre il 212° annuale della Fondazione dell’ Arma dei Carabinieri. In Kosovo, presso la base MSU-CARABINIERI (Multinational specialized unit), il vice brigadiere dell’ arma dei Carabinieri Landi Mario , ove è attualmente impiegato in missione all’estero, effettivo alla sezione radiomobile dei carabinieri di Nola, durante la celebrazione della festa dell’arma, alla presenza di numerose cariche istituzionali e militari, è stato insignito della MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE, con la seguente motivazione ” Non esitava ad introdursi in un appartamento interessato da un incendio e saturo di fumo per l’esplosione di una bombola di gas, riuscendo a trarre in salvo un uomo gravemente ferito che giaceva sul pavimento. Chiaro esempio di elette virtù civiche e senso del dovere”. Mario Landi, cittadino Avellano, già cavaliere delle Repubblica Italiana, lo scorso anno durante la celebrazione della festa dell’Arma dei Carabinieri è stato insignito della medaglia al valor civile. La moglie Canonico Francesca e i tre figli Sabino, Federica e Stefania sono orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che gli è stato concesso, testimonianza del suo grande valore professionale, per la dedizione e l’impiego costante che dimostra ogni giorno. AD MAIORA SEMPER