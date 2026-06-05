Sperone, al via l’“Orto Educativo”: una giornata tra natura, gioco e apprendimento per i più giovani

La Pro Loco Sperone APS organizza un’iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi del territorio all’insegna della natura, dell’educazione ambientale e del divertimento. Sabato 6 giugno 2026 prenderà infatti il via il progetto “Orto Educativo – Impariamo a coltivare… giocando e imparando!”, un laboratorio didattico pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’agricoltura e al rispetto dell’ambiente.

L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso la sede delle Associazioni Religiose, punto di ritrovo dal quale partiranno le attività della giornata. Attraverso giochi, laboratori pratici e momenti di scoperta, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il ciclo delle piante, imparare le tecniche basilari della coltivazione e comprendere l’importanza della cura della terra.

L’iniziativa punta a trasmettere valori educativi fondamentali, promuovendo il contatto diretto con la natura e sensibilizzando le nuove generazioni sul tema della sostenibilità ambientale. Un’esperienza formativa che unisce apprendimento e divertimento, trasformando l’orto in una vera e propria aula all’aria aperta.

L’invito è rivolto non solo ai bambini e ai ragazzi, ma anche alle famiglie. Mamme, papà e nonni potranno accompagnare i giovani partecipanti e condividere con loro una giornata ricca di attività e momenti di socializzazione.

La Pro Loco Sperone lancia inoltre un appello alla comunità per coinvolgere volontari e collaboratori. Chiunque desideri contribuire alla riuscita dell’evento, supportando la gestione dei laboratori o l’accoglienza dei partecipanti, può contattare gli organizzatori e offrire il proprio aiuto.

L’obiettivo è quello di fare squadra per i piccoli coltivatori di oggi, che saranno i cittadini consapevoli di domani, creando un’occasione di crescita, condivisione e amore per il territorio.

Una giornata da non perdere per imparare, coltivare e divertirsi insieme.