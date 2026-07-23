Mugnano del Cardinale, successo per “La Piazza Canta Ancora”: Le Novative regalano una serata di musica

MUGNANO DEL CARDINALE – Musica, tradizione e partecipazione hanno scandito la serata di “La Piazza Canta Ancora”, l’evento promosso dall’Associazione Le Novative al termine della risalita al trono di Maria Santissima delle Grazie, trasformando Piazza Umberto I in un salotto all’aperto animato da applausi e condivisione.

A guidare il viaggio musicale sono stati Nadia Pepe e Angelo De Stefano. Lei, elegante e magnetica sul palco, ha conquistato il pubblico con una presenza scenica naturale e una voce intensa, capace di dare nuova luce ai grandi classici della tradizione napoletana. Lui, interprete raffinato e coinvolgente, ha saputo accompagnare ogni brano con sensibilità e misura, dando vita insieme a Nadia a un’intesa artistica che ha reso lo spettacolo particolarmente apprezzato.

«Siamo felici della partecipazione registrata – fanno sapere dall’Associazione Le Novative –. Ringraziamo Nadia Pepe, Angelo De Stefano, i musicisti e tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questa serata. L’entusiasmo del pubblico è lo stimolo più bello per continuare a promuovere iniziative che valorizzino la cultura, la musica e il nostro territorio».

Una serata riuscita, che ha unito fede e spettacolo, confermando come la musica dal vivo continui a essere uno dei linguaggi più efficaci per rafforzare il senso di comunità.