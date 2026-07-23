Vertenze e prospettive di sviluppo, incontro in Provincia tra il presidente Picone e i segretari di Cgil, Cisl e Uil: “Strategie condivise per rilanciare il territorio”

Incontro a Palazzo Caracciolo tra il presidente della Provincia, Fausto Picone e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – Italia D’Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone -, alla presenza dei consiglieri provinciali, Franco Di Cecilia e Marino Sarno. Al centro del confronto, l’analisi delle principali criticità economiche e occupazionali e le prospettive di sviluppo dell’Irpinia.

Nel corso della riunione sono state affrontate le vertenze che interessano il tessuto produttivo locale e le opportunità di rilancio.

“Desidero anzitutto ringraziare i segretari delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo avuto un confronto schietto e proficuo – dichiara il presidente Picone -. Porteremo avanti un percorso condiviso per cercare di difendere i posti di lavoro e cercare di organizzare strategie di sviluppo, con tutti gli attori interessati, ognuno per la propria parte di competenza. A cominciare dal Comune capoluogo e da Confindustria. La Provincia intende svolgere un ruolo di raccordo tra istituzioni, parti sociali e mondo produttivo, favorendo il dialogo e promuovendo ogni iniziativa utile a sostenere tale percorso”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere aperto un tavolo permanente di confronto, finalizzato al monitoraggio delle situazioni di crisi e all’individuazione di proposte condivise da sottoporre ai livelli istituzionali competenti.