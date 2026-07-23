AVELLINO. Angelo Tecce consegue l’abilitazione a Direttore Sportivo FIGC: l’orgoglio dell’Irpinia e delle Sette Contrade

AVELLINO – C’è anche un po’ di Irpinia tra i nuovi abilitati all’iscrizione al ruolo di Direttore Sportivo presso il Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano. Tra coloro che hanno superato brillantemente il prestigioso percorso formativo figura Angelo Tecce, classe 1998 di Avellino, che ha sostenuto gli esami insieme a personalità di rilievo del panorama calcistico nazionale, tra cui il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio e gli ex calciatori Tomás Rincón, Daniele Padelli ed Ernesto Torregrossa.

Per Tecce si tratta di un nuovo e significativo traguardo che arricchisce un percorso professionale costruito con passione, competenza e dedizione. Dal 2022 ricopre infatti il ruolo di Team Manager del settore giovanile dell’U.S. Avellino 1912, contribuendo alla crescita dei giovani talenti biancoverdi. Lo scorso aprile aveva già ottenuto la qualifica di Osservatore Calcistico, sempre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Comitato Le Sette Contrade, Giuseppe Restaino, che ha voluto congratularsi con il giovane professionista.

«Angelo rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio. Il suo impegno, la sua preparazione e la determinazione con cui sta costruendo il proprio percorso sono un esempio per tanti giovani. A nome del Comitato Le Sette Contrade gli rivolgo le più vive congratulazioni, con l’augurio che questo importante traguardo sia soltanto l’inizio di una brillante carriera nel calcio professionistico.»

Alle felicitazioni del presidente Restaino si uniscono anche quelle del padre Mauro e della mamma Rita, che hanno seguito con emozione e orgoglio il percorso del figlio, condividendo la gioia per un risultato frutto di anni di studio, sacrificio e passione.

Ad Angelo Tecce giungano gli auguri dell’intera comunità affinché possa presto ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo in una società professionistica, continuando a portare in alto il nome dell’Irpinia con competenza e professionalità.