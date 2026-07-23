Da startup innovativa a protagonista del sistema imprenditoriale irpino: Ideativita entra nel Direttivo di Piccola Industria Confindustria Avellino

A pochi anni dalla sua fondazione, la società specializzata in ricerca, sviluppo ed innovazione è chiamata a contribuire anche istituzionalmente alla crescita delle PMI del territorio.

Ideativita S.r.l. entra a far parte del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino , rinnovato dall’Assemblea degli imprenditori che ha eletto all’unanimità il nuovo Presidente Mike Taurasi, CEO di Taurasi Engineering S.r.l., scegliendo il suo programma e la sua squadra.

A rappresentare Ideativita S.r.l. sarà il suo Founder & CEO Ing. Riccardo Tizzano, nominato componente del Direttivo insieme agli altri imprenditori chiamati a guidare l’organismo che rappresenta le piccole imprese associate a Confindustria Avellino.

L’ingresso di Ideativita nel nuovo Direttivo rappresenta un importante riconoscimento del percorso compiuto dall’azienda nel campo dell’innovazione e dello sviluppo delle imprese e rafforza la presenza di competenze specialistiche all’interno dell’organismo che rappresenta le piccole e medie imprese della provincia di Avellino. Da sempre impegnata nel trasformare idee in valore, Ideativita affianca aziende, enti pubblici e organizzazioni nei processi di innovazione, offrendo servizi di ideazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, attività di ricerca e sviluppo, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico, consulenza per la sostenibilità ambientale, ottimizzazione della user experience e consulenza strategica.

L’azienda promuove inoltre iniziative dedicate alla diffusione della cultura dell’innovazione e alla valorizzazione del Made in Italy, tra cui IdeativItaly, evento ufficiale della Giornata Nazionale del Made in Italy riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tenutosi già in tre edizioni, che mette in dialogo imprese, istituzioni, università e giovani talenti per favorire la crescita delle competenze e la competitività del sistema produttivo italiano.

“La partecipazione al Direttivo di Piccola Industria di Confindustria Avellino rappresenta per noi un grande onore ed una grande responsabilità, oltre che una significativa opportunità per contribuire ulteriormente allo sviluppo del tessuto imprenditoriale irpino”, dichiara Riccardo Tizzano, nel ringraziare il neopresidente Mike Taurasi e gli imprenditori irpini per la fiducia accordatagli. “Le piccole imprese sono il cuore dell’economia del territorio e oggi più che mai hanno bisogno di strumenti concreti per innovare, crescere e competere. Metteremo a disposizione del sistema associativo le competenze maturate nella gestione dell’innovazione, nella trasformazione tecnologica e nella valorizzazione delle idee.”

Mike Taurasi succede ad Angelo Petitto (C.T.P. S.r.l.), eletto Presidente di Confindustria Avellino il 30 aprile scorso.

Oltre a Riccardo Tizzano (Ideativita S.r.l.), fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo: Anna Amitrano (Cellublok S.r.l.), Raffaele Caputo (Generazione Vincente Academy), Massimo Losco (Tiger Consulting S.r.l.), Gerardo Montervino (Mar Lab S.r.l.), Marco Trasente (CMG Engineering).

Nel presentare il programma del nuovo mandato, il Presidente Mike Taurasi ha indicato tra le priorità il rafforzamento dei servizi destinati alle PMI, con particolare attenzione all’orientamento sugli incentivi, alla formazione, alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Obiettivi che trovano piena sintonia con la missione di Ideativita S.r.l., da anni impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per aumentare la competitività delle imprese.

Con questa nomina, Ideativita consolida il proprio ruolo all’interno dell’ecosistema imprenditoriale campano, confermando l’impegno nel creare connessioni tra imprese, ricerca, istituzioni e giovani competenze, affinché l’innovazione diventi un motore concreto di crescita economica e sviluppo del territorio.

Ideativita S.r.l. continua così il proprio percorso al fianco delle imprese, accompagnandole nella trasformazione delle idee in progetti, dei progetti in innovazione e dell’innovazione in vantaggio competitivo.