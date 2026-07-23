Napoli, raffica di controlli della Polizia tra Piazza Garibaldi e il Vasto: cinque arresti in poche ore

NAPOLI – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nell’area della Stazione Centrale e del quartiere Vasto, nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”. L’operazione, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza in una delle zone più frequentate della città, ha portato complessivamente all’arresto di cinque persone per reati che vanno dal furto alla violenza sessuale, fino allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi effettuati in Piazza Garibaldi e all’interno della Stazione Centrale, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile del furto del portafoglio ai danni di un turista nei pressi della fermata della metropolitana.

Un secondo arresto ha riguardato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di una minorenne all’interno della Stazione Centrale.

Nel prosieguo delle attività, gli operatori sono intervenuti presso la Food Hall della stazione, dove un uomo, dopo aver sottratto alcune bevande, avrebbe aggredito e minacciato il titolare dell’attività commerciale e un addetto alla sicurezza intervenuto per fermarlo. Anche in questo caso è scattato l’arresto.

L’azione di contrasto allo spaccio ha invece interessato corso Novara, dove gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre cedeva una dose di cocaina. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente, venendo così arrestato.

Sempre nell’ambito dei controlli sul territorio, questa volta nel quartiere Vasto, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso mentre armeggiava all’interno di un’autovettura in sosta in via Firenze, con l’allarme del veicolo attivato e una portiera già forzata. Alla vista della pattuglia ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una torcia elettrica, strumenti ritenuti utilizzati per compiere il furto.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel presidiare le aree sensibili della città, con particolare attenzione alla zona della Stazione Centrale, quotidianamente interessata da un intenso flusso di cittadini e turisti. L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza e contrastare con efficacia i fenomeni di criminalità che interessano il territorio.