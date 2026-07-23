Mugnano del Cardinale, stop all’erogazione idrica nella notte tra il 23 e il 24 luglio

23/07/2026 binews.it EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE 0

Mugnano del Cardinale, stop all’erogazione idrica nella notte tra il 23 e il 24 luglio

Sopensione dell’erogazione dell’acqua a Mugnano del Cardinale. L’avviso è stato pubblicato dall’amministrazione comunale a seguito della comunicazione ricevuta da Alto Calore Servizi S.p.A.

L’interruzione del servizio interesserà l’intero territorio comunale e sarà in vigore dalle ore 23:00 di oggi, giovedì 23 luglio, fino alle ore 6:00 di domani, venerdì 24 luglio 2026.

Il Comune invita i cittadini a organizzarsi per tempo, facendo una piccola scorta d’acqua per le necessità domestiche. Al ripristino dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi temporanei fenomeni di torbidità: in questi casi si consiglia di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

L’amministrazione richiama infine tutti a un uso responsabile della risorsa idrica, ringraziando la cittadinanza per la collaborazione.