Trionfo mondiale per l’Allevamento di Mastino Napoletano di Villa di Lorenzo di Lettere (Na) al World Dog Show di Bologna.

Grande soddisfazione per la cinofilia campana e, in particolare, per l’Allevamento di Villa di Lorenzo di Lettere, in provincia di Napoli, protagonista assoluto al World Dog Show in corso a Bologna, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama cinofilo internazionale.

La manifestazione, che richiama allevatori, giudici ed appassionati provenienti da tutto il mondo, rappresenta il massimo palcoscenico per le razze canine riconosciute a livello internazionale e un punto di riferimento per la selezione e la valorizzazione delle migliori linee di sangue.

Nella giornata del 5 giugno, l’Allevamento di Villa di Lorenzo ha raggiunto un risultato straordinario nella razza Mastino Napoletano, conquistando ben due titoli di Campione Mondiale.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati il maschio Kemal di Villa di Lorenzo e la femmina Valeria di Villa di Lorenzo, due soggetti che hanno saputo distinguersi per tipicità, struttura, movimento e qualità morfologiche, imponendosi in una competizione di altissimo livello.

Un successo che premia anni di selezione, passione e dedizione, confermando l’eccellenza dell’allevamento campano nel panorama internazionale del Mastino Napoletano. Il doppio titolo mondiale rappresenta infatti un riconoscimento di enorme prestigio non solo per l’allevamento, ma anche per la valorizzazione di una delle razze italiane più rappresentative e apprezzate nel mondo.

Per l’Allevamento di Villa di Lorenzo si tratta di un traguardo storico che porta il nome di Lettere e della Campania sotto i riflettori della cinofilia mondiale, testimoniando ancora una volta come professionalità, competenza e amore per la razza possano condurre ai più alti riconoscimenti internazionali.

«Vincere un titolo mondiale è il sogno di ogni allevatore, conquistarne due nello stesso giorno con un maschio e una femmina nati e selezionati nel nostro allevamento è qualcosa di indescrivibile. Questo risultato premia anni di sacrifici, studio e amore per il Mastino Napoletano. Dedichiamo questa vittoria a tutti coloro che hanno creduto nel nostro lavoro e a chi ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra realtà. Portare il nome di Lettere e della Campania sul tetto del mondo cinofilo è per noi motivo di immenso orgoglio.» Pasquale, Francesco e Nicola famiglia Di Lorenzo.