Mugnano del Cardinale, il Comitato Festa ringrazia: «La risalita della Madonna è stata un momento di grande fede»

MUGNANO DEL CARDINALE – All’indomani della tradizionale risalita al trono di Maria Santissima delle Grazie, che ha concluso i festeggiamenti patronali, il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata.

«La partecipazione della comunità è stata il segno più bello di una devozione che continua a rinnovarsi nel tempo», sottolinea il Comitato.

Un grazie particolare va ai cullatori, protagonisti dell’emozionante risalita della Patrona sul suo trono, per il sacrificio, la fede e l’amore dimostrati durante tutto il percorso.

Il Comitato esprime inoltre riconoscenza all’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco dottor Alessandro Napolitano, al rettore del Santuario don Giuseppe Autorino, alla Polizia Locale.

Un ringraziamento speciale è rivolto anche alle Mariane, che hanno voluto rendere ancora più emozionante il rientro della Patrona realizzando una grande corona di palloncini, liberata in cielo al momento dell’arrivo di Maria Santissima delle Grazie in piazza, regalando ai presenti un’immagine suggestiva e carica di significato.

Parole di gratitudine anche per la ditta pirotecnica Giulio Cimmino, che ha curato il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio, contribuendo a rendere ancora più solenne uno dei momenti più attesi della serata.

«A tutti i fedeli che hanno preso parte alla Santa Messa, alla processione e alla risalita va il nostro più sincero grazie. Ancora una volta Mugnano ha dimostrato di sapersi stringere attorno alla sua Patrona con fede, rispetto e spirito di comunità.»

Il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie conclude rinnovando il proprio ringraziamento a quanti hanno preso parte all’ultimo, emozionante appuntamento dei festeggiamenti e dà appuntamento al prossimo anno, nel segno della devozione verso Maria Santissima delle Grazie.