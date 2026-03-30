Rotondi rilancia: “Nuova legge elettorale e voto già a giugno 2026”

ROMA – Una nuova legge elettorale condivisa e il ritorno alle urne già nel 2026. È la proposta lanciata dal deputato di Fratelli d’Italia Gianfranco Rotondi, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1.

Secondo Rotondi, l’esito del recente referendum rappresenta un passaggio politico significativo, che la maggioranza deve interpretare come un segnale in vista delle prossime sfide. “Si è trattato di una consultazione di medio termine – ha spiegato – e ora bisogna prepararsi al confronto decisivo”.

Da qui l’indicazione chiara: lavorare a una riforma della legge elettorale che possa essere condivisa anche con le opposizioni e, successivamente, tornare al voto già nel mese di giugno 2026.

Il parlamentare ha poi escluso possibili cambiamenti nell’assetto dell’esecutivo, respingendo l’ipotesi di un rimpasto. “Il governo resta questo – ha sottolineato – ed è l’unica maggioranza che, a distanza di quattro anni dall’inizio della legislatura, registra un aumento del consenso”.

Parole che riaprono il dibattito politico sul futuro dell’attuale legislatura e sull’eventualità di un anticipo del voto, in un contesto nazionale che resta in continua evoluzione.