Visciano: evento formativo dell’Associazione A.T.A.P.C. per sensibilizzare gli studenti sui fenomeni naturali e le emergenze

Grande partecipazione e successo per l’evento formativo promosso dall’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile “A.T.A.P.C.” di Visciano, che si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “Padre Arturo D’Onofrio”.

L’iniziativa rientra tra gli obiettivi fondamentali dell’Associazione, che ha tra i suoi compiti principali quello di sensibilizzare gli studenti, spiegando loro i principali fenomeni naturali che possono generare emergenze all’interno di una comunità e contribuendo così alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

A esprimere soddisfazione per la riuscita dell’incontro è stato il Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione A.T.A.P.C., che ha voluto ringraziare in modo particolare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Esposito, per l’accoglienza e il supporto offerto all’iniziativa.

Un grazie di cuore è stato rivolto anche a tutti gli studenti e docenti dell’Istituto per l’impegno, l’interessamento e la cura nell’organizzazione logistica dell’evento.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di numerosi relatori e rappresentanti istituzionali. Tra questi:

il Sindaco di Visciano , prof. Sabato Trinchese , che ha portato il suo saluto istituzionale e il sostegno all’iniziativa;

i membri del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Associazione: l’avv. Angelo Coppola (che ha sostituito la Presidente Onoraria, arch. Angela Cardenia ), il geologo Agostino Ferrante , l’avv. Luigi Montanino ;

e naturalmente gli operatori di Protezione Civile, che hanno collaborato attivamente per la buona riuscita dell’incontro formativo.

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per educare i più giovani ai temi della protezione civile, dell’ambiente e della gestione delle emergenze, contribuendo a costruire una cittadinanza più consapevole e preparata.

L’Associazione A.T.A.P.C. rinnova il proprio impegno e la propria disponibilità a proseguire su questa strada, continuando a promuovere iniziative di valore per il territorio e per le giovani generazioni.