Verso il Premio Anfiteatro 2026. Software Inside, eccellenza campana dell’ICT.

Nata in Campania e ramificata a livello nazionale, la società Software Inside, fondata da Francesco Glorioso, in 10 anni di attività si è affermata a livello nazionale per la qualità dei servizi informatici, formando decine di professionisti, sempre attenta allo studio e alla ricerca di nuove soluzioni software.

di Saverio Bellofatto

Software Inside Srl nasce nel 2016 grazie all’intuizione di Francesco Glorioso, come start-up innovativa ad alto contenuto tecnologico. Si sviluppa come centro di competenza sia per i progetti di integrazione realizzati attraverso i prodotti Vendor e/o Open Source (Java), sia per gli sviluppi di applicazioni Web e Native (iOS e Android), sempre attenta alle nuove tendenze in campo tecnologico.

L’azienda si racconta ispirandosi ai risultati raggiunti attraverso la professionalità, l’efficienza e le competenze dei propri dipendenti, che lavorano ogni giorno per soddisfare le esigenze dei clienti, nell’ambito della Information & Communication Technology.

Raccolta ed analisi dei requisiti, previsioni e proiezioni future finalizzate ad un controllo preciso e puntuale dei processi aziendali, oltre ad un forte orientamento verso la personalizzazione dei progetti, rappresentano gli elementi chiave che contraddistinguono le attività promosse sia all’interno del settore della Business Intelligence, del settore dell’integrazione e negli sviluppi di applicazioni Mobile Native (iOS & Android), entrambi “centri aziendali di eccellenza e competenza”.

Software Inside Srl offre servizi di: consulenza strategica, con competenze in ambienti di lavoro complessi e fortemente eterogenei, strumenti specifici, best practice puntuali e consolidate, casi di studio replicabili; sviluppo app web, strutturate come veri e propri piccoli portali, permettendo livelli di accesso pubblico o privato; app mobile, sviluppate come applicazioni Mobile native (iOS e Android) con l’obiettivo di portare le richieste dei clienti su dispositivi mobili, sia native che cross-platform e webapp; integration, con un’eccellente esperienza per individuare le architetture di riferimento e le tecnologie in base ai requisiti forniti dai clienti, oltre a seguire end-to-end le implementazioni del progetto.

Il 23 maggio, al Teatro Colosseo di Baiano, l’azienda riceverà l’Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2026 “Eccellenze Imprenditoriali della Campania in Italia per i servizi informatici”.