Napoli, infermiere aggredito al Cardarelli: indagini in corso

Momenti di tensione all’interno dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove un infermiere è stato aggredito e ferito nel corso di un episodio avvenuto nelle aree interne del nosocomio.

Secondo una prima ricostruzione, il sanitario sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che lo avrebbe minacciato con l’intento di compiere una rapina. Nel corso dell’aggressione, l’uomo è stato colpito con un oggetto, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento dei colleghi e le cure mediche.

Fortunatamente, le condizioni dell’infermiere non destano particolare preoccupazione. Dopo le prime assistenze, è stato preso in carico dal personale sanitario della struttura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Arenella, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Al vaglio degli inquirenti eventuali immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza all’interno e nei pressi delle strutture sanitarie, sempre più spesso teatro di episodi di violenza ai danni del personale.