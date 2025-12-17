BAIANO. L’ Avvento della Natività, al Centro parrocchiale di Santo Stefano

La Corona delle candele rappresenta una delle più espressive testimonianze del racconto dell’ Avvento della Natività di Gesù, con l’ampia raggiera dei valori e delle idealità che costituiscono gli assi portanti nella concezione cristiana della vita. Una simbologia di chiarore, colori e luce che squarcia le tenebre, la cui portata ha le radici profonde nelle Sacre scritture, per dispiegarsi nella pienezza del messaggio dei Vangeli …

Il collage fotografico, realizzato da Carlo Melissa, racconta uno dei momenti della ritualità d’accensione della Terza candela della Corona dell’Avvento, in colore rosa, metafora sia di gioia, sia del raccoglimento che vivono i pastori del Presepe tradizionale in attesa della Natività di Gesù. Ritualità d’accensione, vissuta con intensa animazione nel Centro parrocchiale di Santo Stefano, in via Leonardo da Vinci, nello spirito di calda amicizia e serena amicizia verso le persone che vivono sole …

E’- quello raccontato nelle immagini del collage- un segno di semplice convivialità, reso in forma di preparazione al pranzo comunitario, con portate curate e disposte da volontarie e volontari, con la coordinazione di Pina Picciocchi e Peppino Barzaghi, e l’ammirevole impegno delle ragazze e dei ragazzi dell’ Azione cattolica. Un’esperienza di partecipazione e condivisione anche e soprattutto intergenerazionale, di reciproco arricchimento umano e civile per tutte e tutti coloro che l’ hanno vissuta e realizzata.