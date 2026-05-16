Mugnano del Cardinale, “Dalle mani della tradizione al futuro”: una serata per le sepressatare e il Salame IGP

Ci sono tradizioni che non invecchiano mai. Cambiano le mani, ma non il cuore.

A Mugnano del Cardinale il profumo della storia incontrerà il futuro in una serata dedicata a chi ha custodito, con pazienza e passione, l’arte del salame tradizionale.

Un omaggio alle “sepressatare”, donne straordinarie che hanno trasformato gesti semplici in patrimonio vivo della comunità.

L’evento, dal titolo “Dalle mani della tradizione al futuro”, è un viaggio tra memoria, identità e sapori autentici del territorio, nato da un’ idea del vulcanico Antonio Montuori.

Un’occasione per raccontare come un prodotto umile sia diventato simbolo di Irpinia e per guardare avanti, verso nuove opportunità di crescita per l’intera filiera locale.

Un ruolo decisivo in questo percorso lo ha avuto un gruppo di industriali mugnanesi che si è adoperato per ottenere il riconoscimento IGP per il Salame di Mugnano. Grazie al loro impegno e al lavoro di squadra con produttori e istituzioni, il salame presto conquisterà una tutela che ne valorizzerà origine, qualità e legame con il territorio.

Durante la serata alcune delle insaccatrici presenti saranno premiate pubblicamente. Un gesto per riconoscere il loro contributo alla trasmissione del sapere artigianale e per restituire visibilità a un mestiere che ha fatto la storia del paese.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio ore 18, presso il Caffè Aragonese, sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un momento di festa, racconto e assaggio, per riscoprire il valore di un prodotto che parla di terra, fatica e identità. (L.Carullo)