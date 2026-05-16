Lite in casa tra anziano e badante a Piedimonte Matese: interviene il 118

PIEDIMONTE MATESE – Momenti di tensione nella mattinata di oggi a Sepicciano, frazione di Piedimonte Matese, dove una lite scoppiata all’interno di un appartamento ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10:45 un anziano avrebbe avuto un acceso diverbio con una donna, probabilmente la sua badante, all’interno di un’abitazione situata in uno stabile che ospita anche il Centro per l’Impiego di via Salvo D’Acquisto.

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni residenti della zona, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due coinvolti.

L’uomo, sottoposto a dialisi, è stato medicato direttamente nell’abitazione, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sulla vicenda restano ora in corso gli approfondimenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.