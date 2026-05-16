Avella ricorda Carmela D’Avella: lunedì 18 maggio il settimo in suffragio

La comunità di Avella si raccoglierà lunedì 18 maggio 2026 presso la Chiesa di San Giovanni per il settimo in suffragio dell’anima benedetta di Carmela D’Avella, vedova di Domenico Palma, conosciuta da tutti come la storica “fioraia americana”.

La Santa Messa sarà celebrata alle ore 18:00 in un momento di preghiera e raccoglimento che vedrà la partecipazione di parenti, amici e conoscenti, uniti nel ricordo di una donna stimata e benvoluta.

Le famiglie Palma, Ielpo, Gaglione e Bucciero hanno voluto esprimere il loro sentito ringraziamento a quanti stanno manifestando vicinanza e affetto in questo momento di dolore.

Il ricordo di Carmela resterà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta, per la sua bontà, la sua generosità e il forte legame con la comunità avellana.