ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 17 Maggio 2026

ASCENSIONE DEL SIGNORE

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Settimana n. 20

Giorni dall’inizio dell’anno: 137/228

A Roma il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 19:24 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:49 (ora solare)

Luna: 4.42 (lev.) 20.51 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 15 – distanza: km. 358.091.

Aforisma del giorno:

Stare ad ascoltare ed accettare un consiglio – come spesso ho sentito dire – è cosa più sicura che dare consigli. Può anche accadere che l’idea di uno sia buona; ma è sempre segno di superbia e di pertinacia non volersi arrendere agli altri, quando la ragionevolezza o l’evidenza lo esigano. (T. da Kempis)