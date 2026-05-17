ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 17 Maggio 2026

ASCENSIONE DEL SIGNORE
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Settimana n. 20
Giorni dall’inizio dell’anno: 137/228
A Roma il sole sorge alle 04:48 e tramonta alle 19:24 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:49 (ora solare)
Luna: 4.42 (lev.) 20.51 (tram.)
Perigeo lunare alle ore 15 – distanza: km. 358.091.
Aforisma del giorno:
Stare ad ascoltare ed accettare un consiglio – come spesso ho sentito dire – è cosa più sicura che dare consigli. Può anche accadere che l’idea di uno sia buona; ma è sempre segno di superbia e di pertinacia non volersi arrendere agli altri, quando la ragionevolezza o l’evidenza lo esigano. (T. da Kempis)