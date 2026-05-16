Mugnano del Cardinale, scomparsa la cagnolina Luna: appello dei proprietari

Momenti di preoccupazione a Mugnano del Cardinale dove, nei pressi dell’area attrezzi, si è allontanata dalla propria abitazione Luna, una cagnolina di razza Jack Russell.

I proprietari stanno lanciando un appello alla cittadinanza affinché chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili possa contattare immediatamente la famiglia. Luna è molto amata e la speranza è che possa tornare presto a casa sana e salva.

Chiunque dovesse avvistarla può contattare Salvatore al numero 329 4632000.

Si invita alla massima condivisione per aiutare nelle ricerche.